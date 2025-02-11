Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97 мільярдів. Сем Альтман уже відповів

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Американський підприємець і очільник новоствореного департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск зробив дослідницькій компанії OpenAI пропозицію — $97,4 мільярда в обмін на контроль над нею.

Про це пише The Wall Street Journal.

Група інвесторів на чолі з Ілоном Маском пропонують цю суму за покупку некомерційної організації, яка контролює OpenAI. Адвокат Маска Марк Тоберофф подав заявку на всі активи некомерційної організації до ради директорів OpenAI.

У WSJ зазначають, що небажана пропозиція ускладнює розроблені плани очільника OpenAI Сема Альтмана на майбутнє компанії, включно з її перетворенням на комерційну організацію і витратами до $500 мільярдів на інфраструктуру ШІ через спільне підприємство під назвою Stargate. Вони з Маском вже борються в суді за керівництво OpenAI.

Сем Альтман швидко відхилив пропозицію і написав: «Ні, дякую, але ми купимо twitter за $9,74 мільярда, якщо ви хочете».

У повідомленні своїм співробітникам Альтман написав, що структура компанії гарантує неможливість взяти контроль над OpenAI зі сторони.

Сем Альтман та Ілон Маск заснували OpenAI у 2015 році як благодійну організацію. Коли Маск залишив компанію у 2019 році, Альтман став виконавчим директором і створив комерційну дочірню компанію, яка служила для OpenAI засобом збору грошей від Microsoft та інших інвесторів. Зараз Альтман у процесі перетворення дочірньої компанії на традиційну й відділення некомерційної організації, яка буде володіти капіталом нової комерційної організації.