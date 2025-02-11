Генштаб: Росія лишилася без 1 390 окупантів і 13 танків за добу

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Протягом минулої доби, 10 лютого, РФ втратила ще 1 390 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 132 дрони оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 169 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 851 880 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 4 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 45 100 військових загинули та 390 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.