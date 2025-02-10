В Україні заочно засудили російського пропагандиста Міхєєва — закликав перетворити Сумщину на «мертву зону»

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В Україні заочно засудили російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який закликав окупантів здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах і перетворити місто на «мертву зону».

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами Служби безпеки, ці тези пропагандист, який позиціонує себе як «політолог», висловив під час одного зі своїх ефірів на радіостанції «Вести FM».

Також Міхєєв регулярно виступає на пропагандистських ток-шоу, де закликає продовжувати обстріли цивільної інфраструктури у прикордонних районах України.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя в Москві, розгляд справи пройшов у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Йому присудили 8 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.