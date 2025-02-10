Телескоп «Евклід» зробив відкриття — знайшов рідкісне кільце Ейнштейна

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Телескоп «Евклід», який називають детективом темного Всесвіту, зробив відкриття — знайшов надзвичайно рідкісне явище — кільце Ейнштейна у галактиці NGC 6505.

Про це передає Європейське космічне агентство.

Це перший випадок, коли світлове кільце, що оточує центр галактики, виявили завдяки інструментам «Евкліда» з високою роздільною здатністю. Галактика під назвою NGC 6505 розташована приблизно за 590 мільйонів світлових років від Землі.

Кільце навколо галактики на передньому плані складається зі світла від дальньої яскравої галактики. Остання розташована на відстані 4,42 мільярда світлових років від нас, і її світло спотворене гравітацією на шляху до Землі. Раніше цю далеку галактику не бачили, тому назви вона не має.

«Кільце Ейнштейна є прикладом сильного гравітаційного лінзування. Усі сильні лінзи особливі, тому що вони дуже рідкісні, і вони неймовірно корисні з наукової точки зору. Це кільце дуже особливе, тому що воно дуже близько до Землі, і вирівнювання робить його дуже красивим», — пояснив Конор ОʼРіордан з німецького Інституту астрофізики імені Макса Планка.

Загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна говорить, що світло огинає об’єкти у просторі, щоб вони фокусували світло, як гігантська лінза. Ефект гравітаційної лінзи сильніший для більш масивних об’єктів — галактик і скупчень галактик. Тобто іноді ми можемо бачити світло від далеких галактик, які за інших умов були б приховані від нас.

Якщо вирівнювання правильне, світло від віддаленої галактики, що є його джерелом, викривлюється, утворюючи кільце навколо об’єкта на передньому плані. Кільця Ейнштейна — справжня лабораторія для вчених, бо вивчення їхнього гравітаційного впливу може допомогти дізнатися, як розширюється Всесвіт, як впливають невидима темна матерія і темна енергія.