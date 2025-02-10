FT: Росія хоче створити євразійський торговельний блок для конкуренції зі США, ЄС і Китаєм

Новини

Getty Images / «Бабель»

Росія хоче створити євразійський торговельний блок, який конкуруватиме зі сферами економічного впливу США, Європейського Союзу та Китаю.

Про це пише Financial Times із посиланням на доповідь, яку у квітні 2024 року представили ​​на стратегічній сесії під керівництвом премʼєр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

Мета Москви – відновити свій доступ до світової торгівлі, помістивши Росію в центр євразійського торговельного блоку. Новий «макрорегіон», за задумом Кремля, має пережити переговори Росії із Заходом щодо майбутнього України і допомогти зміцнити позиції Москви на світовій арені. Цей блок має взаємодіяти з країнами Глобального Півдня, надаючи цим державам доступ до сировини, а також до фінансових і транспортних потоків.

Автори документа визнають, що є серйозні перешкоди на шляху до реалізації проєкту. Зокрема, санкційний тиск Заходу заважає Москві залучати до своєї орбіти колишні радянські республіки і налагоджувати економічні звʼязки з Глобальним Півднем.

Крім того, Захід успішно змушує країни Центральної Азії дотримуватися санкцій за допомогою «батога і пряника». Їм пропонують доступ до світових ринків, транспортних коридорів і ланцюжків поставок в обхід Росії. Союзники Москви також використовували санкції, щоб витісняти російський бізнес зі своїх юрисдикцій, узяти під контроль імпортні та експортні потоки і вивести виробництво з Росії. Ризики порушення санкцій дозволили країнам Центральної Азії також отримати від Росії додаткові комісії.

Країни Центральної Азії, як вважають автори звіту, користуються «вразливістю» Кремля і прагнуть «обʼєднуватися без Росії» в групи — наприклад, в Організацію тюркських держав. Російські високопосадовці стверджують, що країни регіону «переосмислили колективну історію» і «змінили світогляд» — просувають англійську як другу мову замість російської, переходять на західні освітні стандарти та відправляють еліти вчитися на Захід.

Росії доведеться «грати вдовгу», щоб утримувати країни Центральної Азії у своїй сфері впливу. А країнам-союзникам доведеться «ухвалити рішення про свою позицію щодо Росії», зазначають у звіті.