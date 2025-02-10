В Ізраїлі арештували палестинських власників книгарні. Правозахисники називають це переслідуванням інтелектуалів

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Ізраїльська поліція обшукала найвідомішу книгарню, що належить палестинцям, в Єрусалимі та затримала двох її власників. Правозахисники закликають звільнити чоловіків, називаючи дії Ізраїлю частиною кампанії переслідування палестинських інтелектуалів.

Про це передає The Guardian.

Махмуда Муну та його племінника Ахмада Муну заарештували за звинуваченням у «порушенні громадського порядку». Частину книг із книгарні The Educational Bookstore конфіскували.

Вони повинні були постати перед судом в Єрусалимі вранці 10 лютого, коли на вулиці зібрався натовп демонстрантів, щоб підтримати чоловіків. На одному з плакатів написали «Ні цензурі, ні забороні книжок».

Родич затриманих розповів, що ізраїльська поліція забрала всі книжки, на яких був палестинський прапор.

Усі кримінальні переслідування, пов’язані зі свободою слова, мають бути затверджені офісом генерального прокурора Ізраїлю, але поліція може проводити арешти за підозрою в порушенні громадського порядку на власний розсуд.

«Махмуд і Ахмад Муна, відомі діячі єрусалимської культурної сцени, керують освітньою книгарнею – місцем зустрічі для культурних і політичних дискусій. Ізраїль повинен негайно звільнити їх з-під варти і припинити переслідування палестинських інтелектуалів», — закликала правозахисна група BʼTselem