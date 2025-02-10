Поліція почала розслідування щодо Білоуса, якого звинувачують у домаганнях

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Молодий театр / «Бабель»

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру Андрія Білоуса.

Про це повідомила поліція Києва.

У поліції не називають імені фігуранта справи, але судячи з деталей, мова саме про Білоуса.

Про ймовірні домагання в колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вишу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу.

Що відбувається в університеті ім. Карпенка-Карого і Молодому театрі

Наприкінці січня одна зі студенток університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. Спочатку вона 21 січня опублікувала анонімне відео зі звинуваченнями, а за кілька днів розкрила свою особистість.

За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».

Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко, який одним з перших почав поширювати відео з розповіддю Сапожнік, зазначив, що це давно вже відомо серед «театральної бульбашки», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.

Університет Карпенко-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

Звинувачення проти інших діячів культури

На тлі історії з Білоусом почали лунати звинувачення і в бік інших театральних діячів. Наприклад, актора та викладача університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці та насильстві щодо студентів.

Також в харасменті й домаганнях звинуватили режисера та викладача Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) Олександра Балабана, його вже відсторонили від роботи.

А 3 лютого випускниця КНУКіМу розповіла, як ректор Михайло Поплавський пропонував їй зіграти в більярд і в разі програшу платити або поцілунком, або грошима.