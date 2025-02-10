Адвокатка акторів Молодого театру подала скаргу на бездіяльність поліції — там не реєструють заяви постраждалих від Білоуса

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Адвокатка акторів Молодого театру подала скаргу до суду на бездіяльність поліції, яка не реєструє заяви від постраждалих, що звинувачують художнього керівника театру Андрія Білоуса в домаганнях.

Про це «Бабелю» розповіла акторка театру Вікторія Ромашко.

Скаргу подали до Шевченківського районного суду. За словами Ромашко, акторки подали три заяви про вчинення Білоусом кримінального порушення, перші дві — ще 30 січня. Але поліція їх досі не зареєструвала.

«Бабель» надіслав запит до Головного управління поліції Києва, але на момент публікації новини ще не отримав відповіді.

Що відбувається в Карпенка-Карого і Молодому театрі

Наприкінці січня одна зі студенток університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. Спочатку вона 21 січня опублікувала анонімне відео зі звинуваченнями, а за кілька днів розкрила свою особистість.

За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».

Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко, який одним з перших почав поширювати відео з розповіддю Сапожнік, зазначив, що це давно вже відомо серед «театральної бульбашки», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.

Університет Карпенко-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

Звинувачення проти інших діячів культури

На тлі історії з Білоусом почали лунати звинувачення і в бік інших театральних діячів. Наприклад, актора та викладача університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці та насильстві щодо студентів.

Також в харасменті й домаганнях звинуватили режисера та викладача Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) Олександра Балабана, його вже відсторонили від роботи.

А 3 лютого випускниця КНУКіМу розповіла, як ректор Михайло Поплавський пропонував їй зіграти в більярд і в разі програшу платити або поцілунком, або грошима.