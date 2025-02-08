Гурт Ziferblat представлятиме Україну на «Євробаченні-2025»

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Гурт Ziferblat переміг на Національному відборі на «Євробачення-2025».

Виконавці отримали 9 балів від журі та 10 балів від глядачів.

Що відомо про «Євробачення-2025»

Україна виступить у першій частині першого півфіналу конкурсу «Євробачення-2025» 13 травня. У першому півфіналі також виступатимуть Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан Маріо, Бельгія, Кіпр, Хорватія та Норвегія.

У другому півфіналі, що відбудеться 15 травня, змагатимуться Австрія, Литва, Чорногорія, Вірменія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія, Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія та Сербія.

Гранд-фінал Євробачення відбудеться 17 травня. Щорічно пʼять країн-засновниць конкурсу потрапляють до фіналу — це Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. До них кожен рік доєднується країна, яка проводить «Євробачення». Цього року це Швейцарія — конкурс проведуть у швейцарському місті Базель.