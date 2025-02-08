Трамп заморозив допомогу Південній Африці та звинуватив її в дискримінації білих фермерів

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення будь-якої американської допомоги Південній Африці. Він звинуватив уряд країни у дискримінації за расовою ознакою африканерів — південноафриканців з європейським корінням.

Указ опублікований на сайті Білого дому.

У наказі уряд ПАР звинуватили в захопленні «сільськогосподарської власності етнічних меншин африканців без компенсації» та запровадженні «незліченної кількості державних політик, спрямованих на ліквідацію рівних можливостей» у сферах зайнятості, освіти та бізнесу.

У документі також стверджується, що лідери ПАР зайняли агресивну позицію стосовно Сполучених Штатів та їхніх союзників, вказуючи на рішення країни звинуватити Ізраїль у геноциді в Міжнародному суді ООН і поглиблення звʼязків з Іраном.

«Сполучені Штати не можуть підтримувати уряд Південної Африки, який порушує права людини у своїй країні або підриває зовнішню політику Сполучених Штатів, що становить загрозу національній безпеці нашої країни, наших союзників, наших африканських партнерів і наших інтересів», — йдеться в указі.

The Washington Post зазначає, що причиною критики Трампа став нещодавній закон, який дозволяє експропріацію землі без компенсації в рідкісних випадках. Однак південноафриканські посадовці заявили, що ця політика є частиною зусиль, спрямованих на подолання нерівності, що залишилася після апартеїду — системи, яка десятиліттями забороняла чорношкірим південноафриканцям володіти землею.

Власність на землю в Південній Африці залишається однією з найсуворіших спадщин апартеїду. Білі південноафриканці, які становлять приблизно 8% населення, володіють майже трьома чвертями сільськогосподарських угідь країни, тоді як чорношкірі південноафриканці, які становлять 80% населення, володіють лише 4%, згідно з даними земельного аудиту країни за 2017 рік.

Хоча посадовці в Преторії намагалися представити земельну реформу як засіб виправлення цього дисбалансу, вона викликала запеклий опір білих землевласників, деякі з яких стверджують, що їхні права власності перебувають під загрозою.