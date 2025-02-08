WP: Обранець Трампа на посаду голови ФБР отримував гроші від компанії, повʼязаної з Кремлем

Новини

The Washington Post

Кеш Патель, якого президент США Дональд Трамп номінував на посаду очільника Федерального бюро розслідувань, минулого року отримав гонорар $25 тисяч від російської кінокомпанії, яка поширювала проросійські та антизахідні погляди.

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на документи, які Патель надав юридичному комітету Сенату.

Кінокомпанія Global Tree Pictures, яка заплатила Пателю, базується в Лос-Анджелесі. Але належить вона Ігорю Лопатенку — росіянину з громадянством США. Її фінансував фонд, створений російським лідером Володимиром Путіним. У 2014 році Лопатенок зняв фільм «Майданська різанина», у якій заперечував, що за вбивствами активістів на Майдані стоять проросійські найманці. Публічно він відкидав звинувачення в тому, що є «агентом Путіна».

За кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лопатенок пропонував проєкт, щоб «зупинити процес фінансування війни, припинити постачання зброї та наповнення України грошима зі США та їхніх сателітів». А в березні 2023-го його призначили художнім керівником російської кампанії впливу, яка отримала близько $31 тисячі від фонду, який Путін створив для культурних ініціатив.

Кеш Патель The Washington Post

Сам Кеш Патель отримав гонорар за участь у серії документальних фільмів Лопатенка «Усі люди президента: Змова проти Трампа». У ній його та інших представників першої адміністрації Трампа зобразили як жертв змови, що «знищила життя тих, хто підтримував Дональда Трампа в спробі усунути демократично обраного президента з посади». В одному з епізодів Патель пообіцяв «закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей “глибинної держави”».

Патель обіцяв, що припинить деяку свою роботу, якою він займався раніше, поки буде директором ФБР, зокрема відмовиться від інтересів у таких компаніях, як Apple і Meta. Однак він продовжуватиме отримувати гонорари та доходи від ліцензування за опубліковані книги, а також сказав, що збереже акції компанії на Кайманових островах, де він працював раніше.

Ці деталі посилюють питання затвердження Пателя на посаді голови ФБР. Якщо його кандидатуру схвалить Сенат, агентство, що відповідає за захист від російських шпигунських операцій на території США, очолить людина, що кілька місяців тому взяла гроші у ймовірного союзника Кремля.

Голосування юридичного комітету Сенату стосовно його кандидатури відклали після обурення демократів. Вони загалом виступили проти висунення Пателя — кажуть, що той «екстреміст із мізерним досвідом управління», який використовуватиме ФБР для помсти «ворогам Трампа».