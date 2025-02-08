Росія масовано атакувала Україну дронами. ППО збила 67 цілей

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Із вечора 7 лютого Росія запустила по Україні 139 безпілотників різних типів. Українська ППО збила 67 із них, а ще 71 дрон був локаційно втрачений і не досяг цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Дрони збивали в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

На Сумщині російський безпілотник влучив у приватний будинок — там спалахнула пожежа, будинок зруйнований. Попередньо, люди не постраждали.

На Київщині уламки збитих дронів упали в Бучанському та Фастівському районах — загорілася трава, пожежу ліквідували. Також на Фастівщині уламки пошкодили приватний будинок і недобудову.

Повітряні сили зазначили, що через нічну атаку постраждали також Полтавщина й Дніпропетровщина. Однак голови ОВА поки не уточнили наслідків.