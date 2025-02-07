У понад 1,5 раза зросли ризики того, що астероїд зіткнеться із Землею в 2032 році. Згодом загроза може зменшитись

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Астрономи підвищили шанси того, що астероїд 2024 YR, який зараз наближається до Землі, у 2032 році зіткнеться з планетою. Шанси на удар розраховують як 2,3% або ж один до 43.

Про це йдеться в таблиці Центру досліджень навколоземних обʼєктів NASA (Cneos), передає The Guardian.

За даними Європейського космічного агентства (ESA), минулого тижня астероїд мав 1,3% шансів зіткнутися з Землею 22 грудня 2032 року. Тобто майже 99% ймовірності, що він просто пролетить повз планету.

Астероїд помітили астрономи з телескопа в Чилі 27 грудня минулого року. Він сягає 90 метрів — приблизно як той, що спричинив вибух у Тунгуському лісі в 1908 році.

Попри те що він потрапив до списків потенційно небезпечних об’єктів і отримав рідкісний рівень 3 за шкалою Торіна (де 0 — безпечний, а 10 — катастрофічний), вчені закликають не панікувати. Оцінку можуть змінити після того, як астрономи отримають точніші дані про траєкторію руху.

NASA підтверджує, що подібні випадки вже траплялися, коли астероїди спершу здавалися небезпечними, але потім ризик зіткнення зводився до нуля. Найімовірніше, 2024 YR4 також не становитиме загрози.

Якщо ж ризик залишиться, сучасні технології можуть допомогти — наприклад, у 2022 році місія NASA DART успішно змінила курс астероїда, навмисно вдаривши по ньому космічним апаратом. Це доводить, що людство має способи захисту від таких об’єктів.



