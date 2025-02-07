Телескоп «Хаббл» показав галактику, яка має більше кілець за будь-яку іншу

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував зображення галактики LEDA 1313424, яка має більше кілець за будь-яку іншу.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Зображення з високою роздільною здатністю дозволило дослідникам розпізнати більше кілець галактики. У LEDA 1313424, яка у два з половиною рази масштабніша за наш Чумацький Шлях, є дев’ять кілець — на шість більше, ніж у всіх відомих нині галактиках.

ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» підтвердив наявність восьми кілець, а девʼяте засвідчили дані обсерваторії WM Keck на Гаваях. І телескоп, і обсерваторія також дізналися, що крізь LEDA 1313424 50 мільйонів років тому пірнула синя карликова галактика, яка на фото розташована ліворуч від центру.

Саме це «занурення» однієї галактики в іншу залишило по собі кільця, подібні до брижів на воді. Зараз галактики зʼєднує тонкий газовий шлейф, хоч вони й розділені 130 тисячами світлових років.