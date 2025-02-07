Росіяни атакували село на Сумщині КАБами — є жертви

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Ввечері 6 лютого російські військові вдарили з авіації по житловому будинку в селі Миропілля Сумської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, повітряний напад стався близько 23:20. Попередньо, росіяни скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Загинули три людини — їхні тіла дістали з-під завалів.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.