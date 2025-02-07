За ніч Сили ППО знищили 81 російський дрон

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У ніч на 7 лютого українські військові знищили в небі над Україною 81 російський дрон, ще 31 — не досяг цілей (вони локаційно втрачені).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 112 безпілотників — ударних Shahed та імітаторів з напрямків Курська, Орла, Міллерова, Брянська, Шаталова.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Через російську атаку постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.