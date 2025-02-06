Субсидію на оренду житла отримала перша родина переселенців

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В Україні видали першу субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Її отримала родина, що мешкає на Закарпатті.

Про це на презентації нового інструменту підтримки ВПО розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає «Укрінформ».

Родині призначили 4 760 гривень щомісячних виплат. Також отримав компенсацію і орендодавець — йому нараховано 2 352 гривні відшкодування за податки, які він сплачуватиме як надавач послуги з оренди.

За словами Жолнович, ще по двох заявках вже майже завершені обрахування.

Як повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду Олександр Малецький, за період з 29 січня, коли стартував експериментальний проєкт, подали 15 заявок на призначення субсидії на оренду житла.

Наразі виплати згідно з типовим договором призначатимуться на пів року. Компенсацію орендодавцю нараховуватимуть щомісячно і виплачуватимуть раз у квартал.

Субсидія на оренду для переселенців

27 грудня 2024 року Кабмін поширив на всю територію України субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Отримати таку субсидію зможуть українці, які відповідають таким вимогам:

переселенці, які переїхали до будь-якого регіону, підконтрольного Україні, і не мають власного житла на цих територіях, площа якого перевищує 13,65 м² на одного члена родини;

родини переселенців, чиє житло зруйноване або пошкоджене настільки, що більше не придатне для проживання;

родини, що витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла;

ВПО, які не отримують допомоги на проживання;

ВПО, що не є учасниками програми «Прихисток».

Субсидію на оренду житла для переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією, а її розмір розраховуватимуть індивідуально для кожної сімʼї. Родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми (наразі це до 5 840 гривень), можуть розраховувати на більшу суму субсидії.