ЄБРР планує інвестувати в Україну у 2025 році щонайменше €1,5 млрд

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує цього року інвестувати щонайменше €1,5 мільярда в підтримку економіки та бізнесу України.

Про це президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо сказала в інтервʼю агентству Reuters.

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року ЄБРР активізував свою діяльність в Україні, інвестувавши понад € 6,2 мільярда в різні сектори. Минулого року банк виділив країні рекордні €2,4 мільярда.

Рено-Бассо заявила, що банк і надалі зосереджуватиме свою увагу на приватному секторі України, зокрема на енергетиці після неодноразових російських атак на національну енергосистему, а також на державній та муніципальній інфраструктурі.

«Наш план полягає в тому, щоб продовжувати інвестувати на цьому рівні. Щонайменше ми прагнемо €1,5 мільярда інвестицій, але якщо ми зможемо зробити більше, ми це зробимо», — сказала Рвона під час візиту до Києва.

За її словами, діяльність банку визначається попитом, а після завершення війни він готовий збільшити свої інвестиції в Україну до €3 мільярдів на рік.