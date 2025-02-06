В Австралії обовʼязково увʼязнюватимуть за нацистські вітання і символіку

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Відтепер в Австралії за символи ненависті та терористичні злочини каратимуть обовʼязковим увʼязненням — парламент країни ухвалив поправки про злочини на ґрунті ненависті. Усе через хвилю антисемітських нападів у країні останнім часом.

Про це пише BBC.

Відтепер за демонстрацію символів ненависті або нацистське вітання саджатимуть у вʼязницю щонайменше на рік. Фінансування тероризму каратимуть позбавленням волі на 3 роки, за теракти, зокрема їх підготовку — на 6.

За останні місяці в Австралії було кілька нападів на євреїв. Наприклад, минулого тижня влада столиці країни Сіднею виявила караван із вибухівкою та антисемітською запискою. Це сталося за тиждень після того, як у столиці біля єврейської школи та синагоги зʼявилися антисемітські графіті.

У грудні минулого року невідомі підпалили синагогу в Мельбурні в той час, коли там були віряни. Тоді ніхто серйозно не постраждав.

Нацистські вітання чи демонстрація нацистської символіки, як-от свастики, були заборонені у країні ще з січня 2024 року. Але раніше тюремний строк за ці злочини могли присудити як покарання, однак тепер це обовʼязково.

Уряд країни назвав ці поправки «найжорсткішими законами, які коли-небудь були в Австралії проти злочинів на ґрунті ненависті».

У країні серед політиків виникла дискусія про ці правки. Лейбористська партія Австралії традиційно виступала проти обовʼязкових тюремних вироків. Вони вважають, що такі покарання не знижують рівень злочинності, натомість можуть обмежувати незалежність судів і на практиці часто є дискримінаційними.

Однак під тиском опозиції лейбористи все ж підтримали ці поправки, що дехто вважає відходом від їхніх принципів. Колишній сенатор-лейборист Кім Карр прямо заявив, що це суперечить програмі партії.

Водночас опозиційні партії теж були незадоволені: вони звинуватили лейбористів у тому, що вони затягували ухвалення правок.

Міністр внутрішніх справ Тоні Берк запевнив, що це не політичне питання, а боротьба з ненавистю і насильством на етнічному та релігійному ґрунті.