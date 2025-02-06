Нова зустріч «Рамштайну» пройде 12 лютого — під головуванням Британії

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Нове засідання Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») пройде 12 лютого. На ньому вперше головуватиме Велика Британія, а не США.

Про це повідомило представництво Великої Британії при НАТО.

Контактна група збереться перед засіданням очільників оборонних відомств країн-членів НАТО, щоб обговорити підтримку України у війні з Росією.

Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з’явились занепокоєння, що нова адміністрація США не підтримуватиме роботу формату «Рамштайн» так, як це робила попередня адміністрація Джо Байдена. Побоювались, що формат у його попередньому вигляді припинить своє існування.

Остання на сьогодні зустріч формату «Рамштайн» відбулася 9 січня 2025 року. Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі «Рамштайн» уже погоджене і має відбутись у лютому.