Нова зустріч «Рамштайну» пройде 12 лютого — під головуванням Британії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Нове засідання Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») пройде 12 лютого. На ньому вперше головуватиме Велика Британія, а не США.
Про це повідомило представництво Великої Британії при НАТО.
Контактна група збереться перед засіданням очільників оборонних відомств країн-членів НАТО, щоб обговорити підтримку України у війні з Росією.
Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з’явились занепокоєння, що нова адміністрація США не підтримуватиме роботу формату «Рамштайн» так, як це робила попередня адміністрація Джо Байдена. Побоювались, що формат у його попередньому вигляді припинить своє існування.
Остання на сьогодні зустріч формату «Рамштайн» відбулася 9 січня 2025 року. Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі «Рамштайн» уже погоджене і має відбутись у лютому.
- «Рамштайн» започаткували навесні 2022 року. Щомісячні засідання контактної групи з питань оборони України проходять за участю представників понад 50 країн світу.