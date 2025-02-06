Посадовців підозрюють у викраденні 101 мільйона гривень на закупівлях для ЗСУ

Новини

ДБР

Посадовців Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи Сил логістики ЗСУ, підозрюють у крадіжці понад 101 мільйона гривень під час закупівель паливної деревини для потреб української армії.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, схему організував колишній очільник КЕВ Луганська. Він залучив до неї двох чинних посадовців підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ і приватного підприємця. Вони купували паливну деревину для ЗСУ за завищеними цінами, без відкритих торгів і за договорами з непрямими постачальниками.

Рахунки підприємців, через які робили закупівлі, контролювали підозрювані. Загалом встановили 35 підприємців, рахунки яких задіяли в оборудці.

Слідчі встановили 47 закупівель за завищеними цінами. Збитки державі сягнули понад 101 мільйон гривень.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони. П’ятьом людям повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану у складі організованої групи. За це загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.