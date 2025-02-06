CNN: Трампу повернуть секретні документи, вилучені під час обшуку у 2022 році

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Президенту США Дональду Трампу повернуть секретні документи, вилучені в нього у 2022 році під час обшуку ФБР у його резиденції «Мар-а-Лаго» в штаті Флорида.

Про це пише CNN.

Окрім документів, Трамп отримає назад і особисті речі — одяг, подарунки, вирізки з преси та фотографії Селін Діон.

Хоч Трампа звинувачували в незаконному зберіганні секретних документів після першого терміну президентства, його повернення в Білий дім означає, що він знову має повноваження контролювати секретні матеріали американського уряду.

Про яку справу йдеться

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» в межах розслідування справи про поводження із секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. Серед них були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.

Трамп не мав права зберігати ці документи в себе, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США.

У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За версією обвинувачення Трамп не тільки незаконно зберігав у себе документи, а ще й двічі демонстрував їх іншим людям. А в липні 2024 року цю справу закрили.