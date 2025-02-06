ООН: У Конго понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після масової втечі з вʼязниці
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після втечі увʼязнених із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго.
Про це пишуть ВВС з посиланням на внутрішній документ ООН і The Guardian.
Інцидент міг статися ще 27 січня — після того, як повстанці з підтримуваного Руандою угруповання «Рух 23 березня» (М23) захопили місто. Із вʼязниці Мунзензе в Гомі втекли близько 4 тисяч увʼязнених, більшість яких чоловіки.
Звільнені чоловіки-увʼязнені напали на жінок у їхньому крилі, а потім підпалили вʼязницю. Більшість постраждалих жінок загинули, стверджує заступниця очільника миротворчої місії ООН у Гомі Вівіан ван де Перре.
«Кілька сотень жінок також були в тій вʼязниці. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони померли», — заявила вона.
За оцінками ООН, нападу зазнали 165—167 жінок. У внутрішньому звіті Організації зазначають, що більшість жінок померли після того, як увʼязнені підпалили вʼязницю.
- Бойові дії між урядовими силами ДР Конго і повстанцями з М23 загострилися наприкінці січня 2025 року. Відтоді, за оцінками уряду ДРК, загинуло понад 2 000 людей. ООН заявляє про 900 загиблих, з них понад 20 — співробітники миротворчої місії. Міжнародні гуманітарні організації попереджають про ризик виникнення епідемій — у регіоні нестача води та продуктів, а тіла вбитих просто лежать на вулицях.
- ООН звинувачувала Руанду в підтримці повстанців M23, але країна це заперечувала. Проте в неї були непорозуміння з Конго, і вони сягають ще часів геноциду у 1994-му. Здебільшого рух складається з етнічних тутсі та заявляє, що захищає інтереси цього народу й меншин, які розмовляють кінярвандою — офіційною мовою Руанди. Вони нарікають на погрози з боку бойовиків хуту.