ООН: У Конго понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після масової втечі з вʼязниці

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Понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після втечі увʼязнених із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго.

Про це пишуть ВВС з посиланням на внутрішній документ ООН і The Guardian.

Інцидент міг статися ще 27 січня — після того, як повстанці з підтримуваного Руандою угруповання «Рух 23 березня» (М23) захопили місто. Із вʼязниці Мунзензе в Гомі втекли близько 4 тисяч увʼязнених, більшість яких чоловіки.

Звільнені чоловіки-увʼязнені напали на жінок у їхньому крилі, а потім підпалили вʼязницю. Більшість постраждалих жінок загинули, стверджує заступниця очільника миротворчої місії ООН у Гомі Вівіан ван де Перре.

«Кілька сотень жінок також були в тій вʼязниці. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони померли», — заявила вона.

За оцінками ООН, нападу зазнали 165—167 жінок. У внутрішньому звіті Організації зазначають, що більшість жінок померли після того, як увʼязнені підпалили вʼязницю.