Тимчасово окуповані українські території мають перетворитись на чорну діру для бюджету Росії. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 лютого

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«Бабель»

Якщо прийняти, що росіяни в найближчому майбутньому зберігають контроль над принаймні частиною окупованих українських територій, реальним наслідком війни буде те, чи зможуть вони на цих землях заробляти, переконують професор університету Маріста в Мексиці Андрій Косенко і професор політології міського університету Нью-Йорка Пітер Ліберман у статті для Foreign Affairs. Автори припускають, що якщо Путіну вдасться створити на новозахоплених територіях Донеччини та Луганщини прибуткову економіку, то загалом росіяни вважатимуть цю війну хоч і кривавою, але перемогою. Якщо ж це буде чергова чорна діра для російського бюджету, то разом із майже 700 тисячами жертв серед військових, з близько 1,5 мільйона втікачів з Росії та знищеними підприємствами нафтогазової сфери й військово-промислового комплексу це доводитиме, що війна принесла росіянам лише негатив.

Економічне майбутнє регіонів матиме і глобальні наслідки. Якщо Росія зароблятиме на окупованих територіях, то Кім Чен Ин зі ще більшим інтересом зазиратиме на багату Південну Корею, Китай ― на Тайвань з його розвинутою індустрією напівпровідників. Навіть заяви Трампа про фантазії США щодо Гренландії, Канади та Панамського каналу матимуть більше ваги. Утім, досі економічний стан «новоприєднаних регіонів Росії» плачевний, а підстав вважати, що він зміниться, мало, пишуть автори.

По-перше, для економічного зиску потрібна робоча сила. Населення окупованих частин півдня і сходу України, за статистикою, зменшилося вдвічі, а в деяких районах ― на 90%. Залишилися переважно літні люди, які не робитимуть відчутного внеску в економіку, натомість потребуватимуть бюджетної підтримки. Звісно ж, росіяни можуть переселити туди людей з інших регіонів ― але так вони заберуть робочу силу з інших підприємств.

Також автори звертають увагу на зруйновані війною міста і підприємства. Маріуполь в осяжному майбутньому навряд матиме півмільйонне населення, як до повномасштабної війни, в Авдіївку чи Вовчанськ люди не повернуться, бо фактично немає куди. І так, на захоплених територіях з ефективним аграрним виробництвом зерносховища і дороги лишились загалом цілими, та, по-перше, частка зерна в аграрному експорті Росії невисока, а по-друге, без контролю над Херсоном чи Запоріжжям росіяни не матимуть логістичних хабів, які б полегшували економічні операції, стверджують Косенко і Ліберман.

Досвід показує, що окуповані Росією українські території не є економічно квітучими. Найкраще ведеться Криму ― але й там, попри інвестиції Росії у понад $10 мільярдів, кількість населення зменшилась на 17%, а кількість субʼєктів малого і середнього бізнесу ― вдесятеро. Обсяги виробництва товарів на окупованих територіях, наприклад, Донеччини, за минулий рік становили $3 мільярди ― це пʼята частина від того, що у 2021-му виробила тоді підконтрольна Україні частина Донецької області. Більшість, наприклад, запасів цінного літію ― досі під контролем Києва. На окупованій території Херсонщини 99% бюджету становили дотації з Росії ― тобто регіон не може забезпечити себе взагалі. Важливо, підсумовують автори, щоб нові території стали якомога більшою економічною проблемою для Путіна, ― цьому допоможуть санкції. Усе це зробить Росію слабшою, що добре для решти світу.

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