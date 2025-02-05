Зеленський увів у дію нові санкції РНБО проти тіньового флоту РФ і викрадачів культурної спадщини

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Президент Володимир Зеленський увів у дію кілька пакетів санкцій проти РФ від Ради національної безпеки і оборони. Вони спрямовані проти російського тіньового флоту і тих, хто допомагає вивозити українські памʼятки з окупованих територій.

Відповідні укази № 67/2025 та № 68/2025 опубліккували на сайті Офісу президента.

Під санкції проти тіньового флоту потрапили 56 громадян РФ та один іранець, які є капітанами суден цього флоту і задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі.

У переліку також капітани танкерів Liberty Микола Цома, Bolero — Григорій Мотайленко, Cassiopeia — Олександр Юрпалов, Callisto — Олександр Фількін. Усі ці судна перебувають під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а їхнім оператором є підсанкційна російська компанія «Совкомфлот», яка теж перебуває під американськими та британськими санкціями.

Другий пакет вводить обмеження проти низки людей та організацій, які сприяли вивезенню українського національного надбання з тимчасово окупованих територій. Зокрема, під них потрапили:

перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін;

заступних міністра Володимир Осінцев;

голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкультури РФ Роман Рибало;

директор підсанкційного Інституту археології російської Академії Наук Микола Макаров.

Вони видавали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок у Криму.

Також санкції запровадили проти президента Спілки музеїв Росії, гендиректора підсанкційного «Державного Ермітажу» Михайла Піотровського, директора підсанкційного «Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна» Єлизавети Лихачової та керівника археологічних експедицій Сергія Соловйова, який був безпосередньо задіяний в незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського, памʼятки ЮНЕСКО.

До санкційного списку потрапили незаконно зареєстровані на окупованих територіях «Державний історико-археологічний музей-заповідник «Херсонес Таврійський», «Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник», «Центральний музей Тавриди».