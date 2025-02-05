Новини

Азербайджан виділив мільйон доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Відповідний указ опублікований на сайті президента Азербайджану.

Президент Ільхам Алієв розпорядився виділити Міністерству енергетики Азербайджану мільйон доларів із резервного фонду на постачання електрообладнання для надання гумдопомоги Україні.

«Виходячи з принципів гуманізму, Азербайджанська Республіка надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу на двосторонній і багатосторонній основі», — йдеться в тексті документа.

З початку повномасштабного вторгнення Азербайджан кілька разів надавав допомогу Україні. Наприклад, у грудні 2022 Азербайджан передавав Україні трансформатори та генератори, а у 2023 році — гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, а також енергообладнання.