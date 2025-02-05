Black Sabbath зіграють оригінальним складом з Оззі Осборном вперше за 20 років

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Оригінальний склад хеві-метал гурту Black Sabbath цього літа вперше за 20 років зіграє разом на концерті в Бірмінгемі, Англія.

Про це пише Reuters.

У концерті 5 липня на батьківщині гурту візьмуть участь Оззі Осборн, гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд.

З часу свого останнього спільного концерту у 2005 році Black Sabbath брали участь у часткових реюніонах, але жодного разу не виступали у своєму оригінальному складі.

Black Sabbath на своєму останньому концерті у Villa Park зіграють разом з такими іконами року і хеві-метала, як Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God і Anthrax.

За словами організаторів, прибуток від концерту Back to the Beginning передадуть на благодійність, зокрема на лікування хвороби Паркінсона.

Про виявлення цієї хвороби в себе у 2020 році заявив Осборн, який покинув гурт у 1979 році через проблеми з наркотиками й алкоголем і продовжив успішну сольну карʼєру.

«Настав час повернутися туди, де я народився. Я щасливий, що можу зробити це за допомогою людей, яких я люблю. Бірмінгем — справжня батьківщина металу», — написав він в Х.

Квитки надійдуть у продаж 14 лютого.