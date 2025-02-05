Google видалив із сайту обіцянку не використовувати ШІ для зброї

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Компанія Google прибрала зі своїх принципів штучного інтелекту обіцянку не використовувати цю технологію для створення зброї або в інших потенційно шкідливих цілях.

Про це першим написав Bloomberg.

Принципи штучного інтелекту від Google раніше включали уривок під назвою «Напрямки використання ШІ, від яких ми відмовляємося». Ішлося, наприклад, про «технології, які завдають або можуть завдати загальної шкоди», включно зі зброє.

У Google на це зреагували та заявили, що «демократії повинні лідирувати в розробці штучного інтелекту, керуючись такими основними цінностями, як свобода, рівність і повага до прав людини».

«Ми віримо, що компанії, уряди та організації, які поділяють ці цінності, повинні працювати разом, щоб створити ШІ, який захищає людей, сприяє глобальному зростанню і підтримує національну безпеку», — написали старший віцепрезидент Google Джеймс Маніка і керівник лабораторії ШІ Google DeepMind Деміс Хассабіс.

В оновлених принципах штучного інтелекту Google тепер зазначено, що компанія намагатиметься помʼякшити «ненавмисні або шкідливі наслідки» свого рішення.

Колишня очільниця команди Google з питань етики штучного інтелекту Маргарет Мітчелл вважає, що такі зміни нівелюють роботу багатьох людей і означають, що «Google, ймовірно, працюватиме над прямим розгортанням технології, яка може вбивати людей».