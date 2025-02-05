Університет Каліфорнії першим у світі запровадив ChatGPT у всі свої системи

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Університет американського штату Каліфорнія (CSU) надав понад 460 тисячам студентів і 63 тисячам співробітників і викладачів доступ до версії ChatGPT, налаштованої для навчальних закладів. Це найбільше впровадження ChatGPT будь-якою окремою організацією у світі.

Про це повідомила компанія OpenAI.

Система Каліфорнійського державного університету стане першою університетською системою на базі штучного інтелекту в Сполучених Штатах і розгорне ChatGPT у 23 кампусах.

Тобто тепер студенти зможуть інтегрувати штучний інтелект у своє навчання, а викладачі — використовувати його для оптимізації адміністративних завдань, звільняючи більше часу для навчання та досліджень.

За допомогою ChatGPT викладачі розроблятимуть навчальну програму та персоналізуватимуть предмети, навчальні посібники. Тим часом сам університет представить спеціальну платформу, яка пропонуватиме безкоштовні навчальні програми та сертифікації для всіх студентів, викладачів і співробітників, де вони здобуватимуть навички, як користуватися інструментами штучного інтелекту.

Університети по всьому світу, включно з Гарвардом і Оксфордом, активно інтегрують ШІ у свою діяльність, а CSU став першим, хто поширює цю практику на всю систему освіти.

У OpenAI заявили, що «прагнуть демократизувати» знання через ChatGPT Edu в такий спосіб.