WIRED: Ілон Маск взяв працювати у DOGE людей без досвіду. Тепер у них є доступ до секретної інформації

Новини

Шестеро молодих інженерів, більшість із яких мають зв’язки з Ілоном Маском та його поплічниками, отримали доступ до ключових урядових установ США — вони залучені до проєкту Департаменту ефективності уряду (DOGE), який має «модернізувати федеральні технології та програмне забезпечення для максимізації ефективності та продуктивності уряду».

Про це пише журнал WIRED, якому вдалося ідентифікувати цих шістьох людей.

Шестеро чоловіків віком від 19 до 24 років без досвіду роботи в держструктурах мають туманні посади у DOGE, а щонайменше один з них працює на волонтерських засадах. Йдеться про Акаша Боббу, Едварда Корістина, Люка Фарітора, Готьє Коула Кілліана, Гевіна Клігера та Ітана Шаотрана. У них є доступ до секретних даних про американців і американські бізнеси.

Тим часом інші підопічні Ілона Маска, включно зі старшим персоналом xAI, Tesla та Boring Company, уже взяли під свій контроль Управління з управління персоналом (OPM) і Адміністрацію загальних служб (GSA), а також отримали доступ до платіжної системи Міністерства фінансів, що дозволяє їм бачити багато конфіденційної інформації про десятки мільйонів громадян, компаній тощо.

Американський телеканал CNN повідомляв, що співробітники DOGE намагалися отримати доступ до секретних систем USAID, а тих, хто перешкоджав цьому, згодом відправили у відпустку. Агентство Associated Press підтвердило, що DOGE мав доступ до секретних матеріалів.

«Те, що ми бачимо, є безпрецедентним у тому, що ці люди, які насправді не є державними службовцями, отримують доступ до найбільш конфіденційних даних в уряді. Ми справді дуже мало стежимо за тим, що відбувається. Конгрес не має можливості справді втручатися та контролювати те, що відбувається, тому що це насправді не підзвітні посадовці», — прокоментував професор державної політики Мічиганського університету Дон Мойніган.

І додав, що це має вигляд «ворожого поглинання урядового механізму найбагатшою людиною у світі».

Як передає The New York Times, працівники Адміністрації загальних служб розповіли, що Едвард Корістин, який нещодавно закінчив середню школу і провів три місяці в компанії Ілона Маска Neuralink, був на зустрічах, де «працівників змушували переглядати код, який вони написали, і виправдовувати свою роботу». Водночас Гевін Клігер надіслав електронного листа співробітникам USAID, в якому заявив, що штаб-квартира закрита і вони не повинні там зʼявлятися. Ілон Маск казав, що «feeding USAID into the wood chipper», що означає спробу знищити агентство USAID.