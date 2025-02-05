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У ніч на 5 лютого Україна вдарила по нафтопереробному підприємству у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атакована «Албашнафта» — це завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів. Підприємство постачало бензин і дизель для російської армії. Там спалахнула пожежа, усі результати ураження уточнюють.

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Операцію провели підрозділи Служби безпеки України із Збройними силами.

Окрім того, підрозділи ЗСУ вдарили по російському зенітному ракетному комплексу «Бук», що перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області. Його пошкодили, повідомив Генштаб.