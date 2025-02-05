У США випробують трансплантацію органів свиней для людей з нирковою недостатністю

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Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило двом біотехнологічним компаніям провести клінічні випробування із трансплантації органів генетично модифікованих свиней пацієнтам з нирковою недостатністю.

Про це передає The Washington Post.

Компанія United Therapeutics почне випробування на шести пацієнтах із термінальною стадією ниркової недостатності і планує розширити його на 50 людей, які не можуть отримати донорську нирку. Інша компанія, eGenesis, трансплантує свинячу нирку для трьох пацієнтів.

У національному списку для трансплантації органів у Сполучених Штатах — понад 106 тисяч людей, більшість з яких шукають нирки. У 2023 році в країні провели близько 27 трансплантацій нирки, тоді як на діалізі перебувають понад 557 тисяч пацієнтів.

Учасники випробування United Therapeutics мають бути віком від 55 до 70 років і перебувати на діалізі не менше шести місяців. За пацієнтами спостерігатимуть щонайменше 12 тижнів після операції.

Однак деякі медичні експерти занепокоєні пересадкою свинячих нирок людям через те, що є ризик зараження хворобами, характерними для тварин, і які можуть поширюватися серед людей.

Один з перших задокументованих випадків використання органів свині для людей був у 1838 році, коли лікар пересадив рогівку свині людині у спробі виправити її зір. Спроба виявилася невдалою. Це роблять, бо органи свині схожі на людські.

Свинячу нирку також уже пересаджували. Жінка з Алабами стала реципієнтом, який живе найдовше після трансплантації органів свині. Їй трансплантували свинячу нирку з десятьома змінами генів, спрямованих на зниження ризику відторгнення органа.