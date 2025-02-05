WSJ: Злиття Honda і Nissan опинилося під загрозою зриву

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Рада директорів японського автовиробника Nissan планує відхилити умови Honda щодо обʼєднання. Це ставить під загрозу план злиття двох компаній.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Корпорації 23 грудня 2024 року оголосили, що почали переговори про злиття. Це б дозволило їм перетворитись на третій найбільший автовиробник у світі за обсягом продажів після японської Toyota і німецької Volkswagen. Зараз третє місце посідає група південнокорейських Hyundai і Kia.

Спочатку передбачалося, що компанії увійдуть в один холдинг на рівноправних умовах. Але нещодавно Honda представила нову пропозицію, щоб Nissan став дочірньою компанією Honda. Але Nissan вважає нову пропозицію неприйнятною та планує її відхилити.

Японське видання Nikkei пише, що Nissan планує призупинити переговори про злиття з Honda. Автовиробники не змогли домовитися про структуру обʼєднаної компанії і яку роль у ній відіграватиме кожна зі сторін.

Голова Honda Тосіхіро Мібе пояснював рішення почати переговори про злиття тим, що поява китайських автовиробників і нових гравців сильно змінила автомобільну індустрію. Тому японським компаніям необхідно «наростити потенціал, щоб боротися з ними». Якщо план автовиробників обʼєднатися розвалиться, це підвищить тиск на Nissan — фахівці сумніваються, що він може вижити в умовах жорсткої конкуренції в США та Китаї, де втратив перевагу на ринках.