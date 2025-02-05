За ніч ППО знищила 57 російських дронів зі 104

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У ніч на 5 лютого Сили ППО знищили в небі над Україною 57 російських безпілотників, ще 42 — не досягли цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 104 БпЛА — типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Через російську атаку постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.