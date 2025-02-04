Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини та підтвердив, що хоче згорнути програму USAID

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Також він продовжив припинення фінансування Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

Цей крок збігається з візитом у Вашингтон премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який давно критикує UNRWA, звинувачуючи його в антиізраїльських підбурюваннях, а його співробітників — у «причетності до терористичної діяльності проти Ізраїлю».

Трамп вже підписував подібний указ у 2018 році, за своєї першої каденції.

Підписаний указ також містить заклик переглянути участь США в ЮНЕСКО — організації ООН з питань освіти, науки і культури, з якої Трамп вийшов під час свого першого терміну. За словами прессекретаря Білого дому Вілла Шарфа, указ закликає й до ширшого перегляду американського фінансування ООН у світлі «диких диспропорцій» у рівнях фінансування різних країн.

Крім того, Трамп підтвердив, що планує «згорнути» Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), пише Reuters.

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому світу: від здоровʼя жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу до енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Агентство надало 42% від усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.