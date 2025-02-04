Експерти ЄС завершують роботу над основним документом спецтрибуналу для РФ

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Експерти Євросоюзу завершують роботу над основним юридичним текстом Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України — «проєктом Статуту Шумана».

Про це сказала Високий представник Європейського Союзу Кая Каллас на брифінгу після завершення 13-го засідання Основної групи зі створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Цей документ регулюватиме функціонування спецтрибуналу.

«Після того як спеціальний трибунал запрацює, українська влада зможе передати поточні внутрішні розслідування та судові переслідування, повʼязані зі злочином агресії, прокурору спеціального трибуналу. І в цьому процесі Україна також надішле до трибуналу відповідні докази, зокрема інформацію, зібрану Міжнародним центром з переслідування злочинів агресії», — уточнив єврокомісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкл Макграт.

Європейська комісія також ухвалила рекомендацію Раді ЄС взяти участь в офіційних переговорах щодо створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Ця комісія відповідатиме за розгляд, оцінку та прийняття рішень щодо прийнятних претензій, зареєстрованих у Реєстрі збитків, і визначення суми компенсації, що підлягає виплаті в кожному конкретному випадку.

В ЄК додали, що перший раунд переговорів щодо створення Комісії з розгляду претензій розпочнеться наприкінці березня 2025 року.