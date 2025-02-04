Сальвадор пропонує увʼязнити американських злочинців у своїй мегатюрмі на 40 тисяч місць

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Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив про готовність розмістити депортованих зі США злочинців, включно з американськими громадянами, у мегавʼязниці країни, яку відкрили у 2023 році.

Про це повідомляє BBC.

Під час візиту держсекретаря США Марко Рубіо Букеле запропонував «передати на аутсорсинг частину вʼязничної системи» Вашингтону. Рубіо висловив «глибоку вдячність» Букеле і додав, що «жодна країна ніколи не робила такого дружнього жесту».

«Він запропонував розмістити у своїх вʼязницях небезпечних американських злочинців, які перебувають під вартою в нашій країні, зокрема тих, хто має американське громадянство і легальне місце проживання», — розповів посадовець США.

Рубіо додав, що Сальвадор також прийме депортованих мігрантів, «злочинців будь-якої національності та членів угрупувань MS-13 чи Tren de Aragua».

Президент центральноамериканської держави написав у соцмережі X, що злочинців розмістять у тюрмі Cecot. Їх приймуть за певну плату — доволі низьку для США, але значну для Сальвадору, додав Наїб Букеле.

Новозбудована вʼязниця суворого режиму Cecot (або Центр увʼязнення терористів), може вмістити до 40 тисяч людей. Однак правозахисники критикують умови в установі. За їхніми даними, десятки увʼязнених живуть в одній камері без вікон. Частину тих, хто відбуває там покарання, затримали неправомірно, кажуть їхні родичі.

Утім, боротьба президента Сальвадору зі злочинністю має велику популярність серед громадян — вони кажуть, що за багато років нарешті спокійно живуть без погроз з боку членів банд.