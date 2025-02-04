У США чоловік отримав майже 500 років вʼязниці за організацію собачих боїв

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В американському штаті Джорджія 57-річний Вінсент Лемарк Баррелл отримав 475 років увʼязнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами. Це найдовший відомий вирок за цими статтями.

Про це пише NBC News.

Cправу почали в листопаді 2022 року. Курʼєр Amazon помітив на подвірʼї Баррелла кілька собак, привʼязаних важкими ланцюгами, і повідомив поліції. Коли шериф прибув, то знайшов на подвірʼї та вдома Баррелла 107 собак із ознаками жорстокого поводження.

Більшість знайдених собак були пітбулями, але й траплялися собаки змішаних порід. Деяких з них Баррелл привʼязував на подвірʼї власного будинку, а деяких тримав у підвалі — він не виводив їх надвір, тож усе приміщення було в собачій сечі та фекаліях. Більшість собак недоїдали.

Поліція виявила, що Баррелл причетний до організації собачих боїв. Він тренував тварин проявляти агресію. У його будинку знайшли бігову доріжку, розроблену для собак, місце для розведення тварин і довгу палицю, якою він розтискав щелепи собак під час бійки. Також знайшли документи, повʼязані з іншими організаторами боїв, аптечку з ліками для тварин і контракти на продаж собак.

Лікарі оглянули собак — у більшості були шрами на тілі від бійок, а в деяких вирвані зуби. Деяких собак конфіскували, а інших забрала благодійна організація Friends of the Forlorn Animal Rescue, яка допомогає тваринам.

Врятована Бебі Шарк позує із прокурорками.

Серед знайдених у Баррелла собак була й двомісячна Бебі Шарк. Вона також брала участь у собачих боях. Але після того, як її вилучили з токсичного середовища, вона стала ласкавою та ніжною до людей.

Невідомо, чи подасть Баррелл апеляцію на вирок. У суді він заперечував причетність до організації собачих боїв. Його адвокат не відповів на звернення редакції NBC News.