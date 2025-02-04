На Буковині хотіли підірвати наряд поліції на замовлення РФ — підозрюваних затримали

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Правоохоронці затримали хлопців, які, за версією слідства, намагались підірвати наряд поліції на Буковині через фейковий виклик на 102. Їм повідомили про підозру за закінчений замах на теракт та у незаконному виготовленні вибухівки.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, фігурантами справи виявилися двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років — їх завербували російські спецслужби через телеграм-канали.

Для теракту вони заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, який також був оснащений саморізами, щоб завдати максимальної шкоди. Вибухівку заховали у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку встановили мобільний телефон, який знімав вхід до будівлі.

Підозрювані мали завчасно покинути локацію та дистанційно активізувати вибухівку після того, як у приміщення мали зайти поліцейські. Правоохоронці затримали обох фігурантів після того, як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання.

Під час обшуків в оселях у них вилучили телефони з доказами підготовки замовного теракту. Також у помешканнях фігурантів знайшли компоненти для вибухівки. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.