У Рівному затримали двох чоловіків — їх підозрюють у підготовці теракту біля управління поліції

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Служба безпеки України затримала двох чоловіків — правоохоронці вважають, що вони готували теракт біля райуправління поліції в Рівному.

Про це повідомили СБУ, Нацполіція та Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, фігуранти планували залишити біля будівлі саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у сумці, і підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки.

Теракт мав відбутися, коли поблизу будівлі перебувало багато поліцейських, а також самі виконавці. У СБУ зазначають, що так російська спецслужба хотіла вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту.

СБУ затримала чоловіків на гарячому, коли вони намагалися встановити вибухівку. У затриманих вилучили сумку з вибухівкою і додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ. Обом фігурантам по 19 років, їх завербували в телеграм-каналі для пошуку заробітку.

Правоохоронці також дізналися, що чоловіки після прибуття до Рівного отримали від росіян геолокацію схрону, з якого забрали вибухівку. Фігурантам загрожує до 12 років вʼязниці.

Зараз вирішують питання про оголошення їм підозри за закінчений замах на теракт.