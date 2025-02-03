У Словаччині побили до смерті українця. В Україні зреагували

Новини

У Словаччині вбили українця, імовірно, перед цим його побили правоохоронці. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що не виключає етнічну ворожнечу як одну з причин злочину.

Про вбивство українця писало видання ta3.

Чоловік на імʼя Любомир буз безхатьком. За даними медіа, 30 січня його спіймали на крадіжці в магазині New Yorker в торговому центрі Nivy, після цього чоловіка відвели в підсобку, де його побили поліцейські. Наступного дня чоловік помер від травм голови й тіла.

Лікар, який оглядав українця, заявив, що, імовірно, його побили правоохоронці, — саме після цього в Словаччині почали розслідування. Камери з відеоспостережень також свідчать про побиття.

Справу розслідують як вбивство. Зараз розглядають кілька версій і не виключають протиправні дії правоохоронців. Інших деталей розслідування не повідомляють.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що із цього питання українське посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсманом. Україна вимагає неупередженого розслідування і щоб усіх винних притягнули до відповідальності.