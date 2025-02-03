Електронні направлення і рецепти надходитимуть у «Дію» — уряд затвердив зміни

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Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у застосунок «Дія» — Кабінет міністрів України затвердив зміни до відповідної постанови.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У «Дію» надходитимуть сповіщення про: номер рецепта і код погашення, код направлення до лікарів, запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Якщо в людини немає застосунку — повідомлення надсилатимуть у Viber. Якщо немає месенджера, то сповіщення прийде через смс, як і раніше.

Над послугою працюватимуть разом з Міністерством охорони здоровʼя, проте наразі терміни, коли сервіс стане доступним, не відомі.