Телескоп «Хаббл» показав яскраву наднову у сузір’ї Скульптора

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Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував наднову SN 2022abvt. Вона розташована у спіральній галактиці в сузір’ї Скульптора на відстані понад 400 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Із Землі галактика LEDA 132905, до якої входить ця наднова, ледь помітна. Уперше SN 2022abvt виявили наприкінці 2022 року — це вдалося зробити за допомогою системи останнього сповіщення про падіння астероїда на Землю (ATLAS). І вже приблизно через два місяці «Хаббл» спостерігав за її вибухом.

Вибухи наднових — швидкоплинні, тому вченим важливо знайти спосіб опинитися в потрібному місці в потрібний час, щоб «упіймати» наднову.

Сяюча біла крапка в центрі зображення і є надновою. Вона розташована між яскравим центром галактики та її слабким лівим краєм.

Саме зображення створено на основі даних, зібраних для вивчення наднових типу Ia, які виникають, коли відкрите ядро ​​мертвої зірки спалахує внаслідок раптового руйнівного вибуху ядерного синтезу. Цей тип наднових особливо цікавий для науковців, бо їх можна використовувати для вимірювання точних відстаней до інших галактик.