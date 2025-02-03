Вночі ППО збила 38 ворожих дронів

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 3 лютого росіяни атакували Україну 71-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтвердили збиття 38-ми «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.