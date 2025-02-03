Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 300 військових і десятки військової техніки

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Упродовж минулої доби, 2 лютого, Росія втратила ще 1 300 військовослужбовців убитими й пораненими та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО, 118 дронів оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.