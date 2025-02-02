Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП

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Уряд України дозволив бронювати 100% медичних працівників державних і комунальних установ, а також прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 14 січня.

Документ вносить зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Новий пункт передбачає відстрочку від мобілізації для медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, центрів крові, закладів громадського здоров’я, установ, які роблять судово-медичні та судово-психіатричні експертизи. Щоб працівники підлягали бронюванню, ці заклади мають бути їхнім основним місцем роботи.

Міністерство охорони здоров’я додає: йдеться виключно про медичних фахівців. Для решти працівників перелічених установ обмеження в бронюванні залишаються чинними.

Крім того, бронювання від мобілізації отримають люди, які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.