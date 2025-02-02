Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 320 військових і десятки військової техніки за добу

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Getty Images / «Бабель»

Упродовж минулої доби, 1 лютого, Росія втратила ще 1 320 військовослужбовців убитими й пораненими та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили шість російських танків, 14 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 99 дронів оперативно-тактичого рівня, 80 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила орієнтовно 840 360 своїх військових убитими й пораненими. Детальніше — на інфографіці.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.