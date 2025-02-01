СБУ підозрює російського бізнесмена в організації масового виробництва дронів «Герань»

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Генерального директора російської компанії Тимура Шагівалєєва підозрюють у виготовленні й поставці до Збройних сил Росії понад 13 тисяч ударних безпілотників типу «Герань» — це російська версія іранських Shahed.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідчі зібрали доказову базу на російського бізнесмена, який є гендиректором акціонерного товариства «Особлива економічна зона промислово-виробничого типу «Алабуга». Він організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році.

Упродовж 2023—2024 років на підприємстві виробили близько 13 315 безпілотників. За цей період Росія атакувала Україну цими дронами не менше за 13 тисяч разів, через що загинули 122 людини, 560 людей дістали поранень, були знищені й пошкоджені будинки, магазини, школи тощо.

Тимуру Шагівалєєву заочно повідомили про підозру в пособництві у веденні агресивної війни. Триває досудове розслідування.