Офіс генпрокурора: Родичі замовили викрадення чоловіка, щоб отримати його гроші на криптогаманці

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Правоохоронці викрили батька зі старшим сином, яких підозрюють у тому, що вони замовили викрадення молодшого сина, щоб забрати в нього флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є $500 тисяч.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що батько і його старший син на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, а згодом вирішили замовити викрадення молодшого сина, який займався криптовалютою.

Вони знайшли людей з-поміж мешканців Запоріжжя, щоб ті викрали й катували чоловіка, аби змусити його віддати їм флешку.

Правоохоронцям це стало відомо і вони взяли справу під контроль: виконавці інсценували викрадення потерпілого та надіслали старшому брату його закривавлені фото. Згодом батько зателефонував своїй колишній дружині і попросив допомогти звільнити їхню дитину — віддати флешку і переказати зловмисникам гроші за звільнення.

Коли батько і його старший син отримали фотодокази, передали «виконавцю» другий транш за виконану роботу.

Прокуратура вирішує питання, щоб повідомили їм про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України) і оголосили їх у розшук.