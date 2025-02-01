Росія атакувала Україну 165 ракетами й дронами. Ось як спрацювала ППО
- Автор:
- Ліза Бровко
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У ніч на 1 лютого 2025 року армія Росії завдала по Україні комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами інших типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ось що запустили російські окупанти вночі:
- сім балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;
- сім крилатих ракет «Іскандер-К»;
- вісім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;
- вісім крилатих ракет Х-101 / Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;
- десять керованих авіаційних ракет Х-59 / Х-69 із літаків тактичної авіації;
- дві керовані авіаційні ракети Х-31П;
- 123 ударних БпЛА Shahed / дрони-імітатори різних типів.
Щоб відбити повітряний напад, залучали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
ППО збила 56 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей (локаційно втрачені). Також ППО знищила частину крилатих ракет, а значна частина решти ракет через активну протидію Сил оборони не досягла своїх цілей.
Однак є влучання ракет, які заходили на ціль балістичною траєкторією. Через російську атаку пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Ракета Х-22 влучила в житловий будинок в Полтаві, балістична ракета — в історичний центр Одеси. Під ударом були українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури в Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.